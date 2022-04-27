ГОРДОН
 
 
МИР

Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных активов РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гарланд 26 апреля заявил, что минюст США поддержит инициативу о передаче арестованных активов РФ Украине
Гарланд 26 апреля заявил, что минюст США поддержит инициативу о передаче арестованных активов РФ Украине
Фото: EPA

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Об этом написала The Washington Times.

"Мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать напрямую в Украину", – сказал Гарланд во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.

После вторжения оккупационных войск РФ в Украину минюст США создал группу, нацеленную на выявление активов российских олигархов, которые поддерживают президента Владимира Путина и извлекают выгоду из его режима, подчеркнули журналисты.

Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, включает в себя ресурсы из различных агентств, в том числе ФБР, министерство финансов и Службу внутренних доходов. Это подразделение выявляет самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.

Теги: Россия, США, Украина, арест, олигархи, война России против Украины, активы, минюст США, Меррик Гарланд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (341293)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (38208)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (28905)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (25566)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (20870)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (20779)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17727)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17223)
 
 
 
 