Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных активов РФ

"Мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать напрямую в Украину", – сказал Гарланд во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.

После вторжения оккупационных войск РФ в Украину минюст США создал группу, нацеленную на выявление активов российских олигархов, которые поддерживают президента Владимира Путина и извлекают выгоду из его режима, подчеркнули журналисты.

Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, включает в себя ресурсы из различных агентств, в том числе ФБР, министерство финансов и Службу внутренних доходов. Это подразделение выявляет самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.