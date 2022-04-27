Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных активов РФ

"Мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать напрямую в Украину", – сказал Гарланд во время выступления перед комитетом Сената по ассигнованиям.
После вторжения оккупационных войск РФ в Украину минюст США создал группу, нацеленную на выявление активов российских олигархов, которые поддерживают президента Владимира Путина и извлекают выгоду из его режима, подчеркнули журналисты.
Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, включает в себя ресурсы из различных агентств, в том числе ФБР, министерство финансов и Службу внутренних доходов. Это подразделение выявляет самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.