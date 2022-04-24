ЕС заблокировал активов РФ на €35 млрд – Bloomberg

В таблице, опубликованной агентством, указано, что Франция заблокировала €23,5 млрд, Бельгия – €10 млрд, Италия – €1,1 млрд, Ирландия – €839,4 млн, Нидерланды – €515,9 млн, Польша – €34,5 млн, Швеция – 28,8 млн.

Агентство отметило, что в эту сводку не включена конфискация суперяхты Dilbar, принадлежащей окружению российского миллиардера Алишера Усманова, которая была оценена в $600-750 млн.

Большая часть замороженных Францией средств – €22,8 млрд – связана со средствами российского центробанка.

Представители Еврокомиссии отказались комментировать полученный Bloomberg документ.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В Министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары.

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.