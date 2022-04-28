Байден 28 апреля сделает новое заявление по Украине – Белый дом

Об этом также свидетельствует расписание Байдена на 28 апреля, размещенное на сайте factba.se.
"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", – говорится в анонсе выступления Байдена (около 17.45 по Киеву).
Глава Белого дома расскажет о борьбе Украины против РФ через несколько дней после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, отмечает The Hill.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 апреля Байден объявил о выделении $800 млн "на дальнейшее усиление способности Украины вести боевые действия на востоке, в регионе Донбасс". Глава Белого дома обратил внимание, что предыдущий пакет военной помощи на $800 млн США выделили Украине только на прошлой неделе.
Министр обороны Алексей Резников рассказал 26 апреля, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников на базе ВВС США Рамштайн передал сообщение от Украины западным партнерам относительно вооружения, необходимого Киеву для победы в войне против РФ.
В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля США и союзники выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $5 млрд, сообщил 26 апреля Остин. По его словам, эта сумма включает $3,7 млрд, которые США выделили Украине на военную помощь.