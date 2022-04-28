Байден 28 апреля сделает новое заявление по Украине – Белый дом

Байден выступит с заявлениями о поддержке украинцев, отметили в Белом доме Фото: EPA

Об этом также свидетельствует расписание Байдена на 28 апреля, размещенное на сайте factba.se.

"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", – говорится в анонсе выступления Байдена (около 17.45 по Киеву).

Глава Белого дома расскажет о борьбе Украины против РФ через несколько дней после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, отмечает The Hill.

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