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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больше артиллерии, бронемашин и противотанковых систем. Байден просит у Конгресса дополнительное финансирование на помощь Украине

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Байден: Мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, которые так эффективно используют украинские защитники на поле боя
Байден: Мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, которые так эффективно используют украинские защитники на поле боя
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса США дополнительное финансирование на предоставление Украине военной помощи. Об этом он объявил сегодня на брифинге в Вашингтоне, Общественное вело трансляцию.

Он говорил, что поставки оружия Украине нужно ускорить.

"Мы должны предоставлять новейшее оружие. За последние недели это оружие уже попало в Украину и может использоваться на поле боя. Но нам нужно идти дальше. Сейчас мы видим двухпартийную поддержку в Конгрессе. Но мы истощили свои финансовые ресурсы в этом плане. Именно поэтому я сегодня отправляю в Сенат дополнительный запрос, чтобы мы могли продолжить отправлять в Украину важные военные поставки. Это дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение таких важных дней и недель в ближайшем будущем", – сказал он.

По словам Байдена, запрос уже подписан, благодаря ему Украина сможет продолжить сопротивление России.

"В рамках этой помощи мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, которые так эффективно используют украинские защитники на поле боя. Мы также продолжим предоставлять гуманитарную помощь и будем поддерживать страны, которые приютили украинских беженцев", – добавил он.

Президент США ожидает, что Конгресс быстро одобрит этот запрос.

По данным CNN, сумма запроса – $33 млрд. Предполагается, что большая часть этих денег – $20,4 млрд – будет направлена на военную помощь и помощь в сфере безопасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.

27 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала удвоить поддержку Украины. "Тяжелое оружие, танки, самолеты – нужно глубоко копнуть в наших запасах, нарастить производство. Мы должны выполнить все это", – сказала она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, военная помощь, помощь, война России против Украины, финансирование
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