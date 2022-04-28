Больше артиллерии, бронемашин и противотанковых систем. Байден просит у Конгресса дополнительное финансирование на помощь Украине

Байден: Мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, которые так эффективно используют украинские защитники на поле боя Фото: ЕРА

Он говорил, что поставки оружия Украине нужно ускорить.

"Мы должны предоставлять новейшее оружие. За последние недели это оружие уже попало в Украину и может использоваться на поле боя. Но нам нужно идти дальше. Сейчас мы видим двухпартийную поддержку в Конгрессе. Но мы истощили свои финансовые ресурсы в этом плане. Именно поэтому я сегодня отправляю в Сенат дополнительный запрос, чтобы мы могли продолжить отправлять в Украину важные военные поставки. Это дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение таких важных дней и недель в ближайшем будущем", – сказал он.

По словам Байдена, запрос уже подписан, благодаря ему Украина сможет продолжить сопротивление России.

"В рамках этой помощи мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, которые так эффективно используют украинские защитники на поле боя. Мы также продолжим предоставлять гуманитарную помощь и будем поддерживать страны, которые приютили украинских беженцев", – добавил он.

Президент США ожидает, что Конгресс быстро одобрит этот запрос.

По данным CNN, сумма запроса – $33 млрд. Предполагается, что большая часть этих денег – $20,4 млрд – будет направлена на военную помощь и помощь в сфере безопасности.

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