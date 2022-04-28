"Одних ПЗРК Stinger и Starstreak недостаточно". Командующий Воздушными силами ВСУ рассказал, какое оружие нужно, чтобы закрыть небо над Украиной

"Мы благодарны всему миру за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на государство-террориста, военно-техническую помощь – оружие, уже уничтожающее технику оккупантов. Но этого оружия, которое нам предоставили, недостаточно для победы! Мы били, бьем и будем бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении. Но для того чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК Stinger и Starstreak, предоставленных партнерами, недостаточно", – сказал Олещук.
Он пояснил, что Stinger и Starstreak имеют малый радиус действия, они предназначены для уничтожения маловысотных целей, например вертолетов.
"Достать ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с восьми и более километров, мы не можем. Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. А также современные истребители для истребительного авиационного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны. Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня", – добавил командующий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.
Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.
27 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала удвоить поддержку Украины. "Тяжелое оружие, танки, самолеты – нужно глубоко копнуть в наших запасах, нарастить производство. Мы должны выполнить все это", – сказала она.