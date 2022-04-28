"Одних ПЗРК Stinger и Starstreak недостаточно". Командующий Воздушными силами ВСУ рассказал, какое оружие нужно, чтобы закрыть небо над Украиной

Олещук: Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Мы благодарны всему миру за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на государство-террориста, военно-техническую помощь – оружие, уже уничтожающее технику оккупантов. Но этого оружия, которое нам предоставили, недостаточно для победы! Мы били, бьем и будем бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении. Но для того чтобы Воздушные силы самостоятельно закрыли небо над Украиной, одних ПЗРК Stinger и Starstreak, предоставленных партнерами, недостаточно", – сказал Олещук.

Он пояснил, что Stinger и Starstreak имеют малый радиус действия, они предназначены для уничтожения маловысотных целей, например вертолетов.

"Достать ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с восьми и более километров, мы не можем. Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. А также современные истребители для истребительного авиационного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны. Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня", – добавил командующий.

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