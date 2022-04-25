Пентагон опубликовал видео, как в США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin

"Наши летчики готовят ящики с припасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противоброневые комплексы Javelin и другое оборудование, которое отправится в Украину", – говорится в сообщении.
Пентагон опубликовал видео, где показано, как американские пилоты складывают и грузят вооружение для Украины.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK— Department of Defense * (@DeptofDefense) April 24, 2022
США – одна из стран, оказывающих наибольшую помощь вооружением Украине для войны с Россией. 21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.