Пентагон опубликовал видео, как в США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin

"Наши летчики готовят ящики с припасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противоброневые комплексы Javelin и другое оборудование, которое отправится в Украину", – говорится в сообщении.

Пентагон опубликовал видео, где показано, как американские пилоты складывают и грузят вооружение для Украины.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense * (@DeptofDefense) April 24, 2022

США – одна из стран, оказывающих наибольшую помощь вооружением Украине для войны с Россией. 21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)