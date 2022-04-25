"Первый шаг к победе – это вера, что ты можешь победить". США считают, что Украина может выиграть войну против РФ

Остин заявил, что США сделают все, что в их силах, чтобы Украина победила в войне Фото: president.gov.ua

"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка", – подчеркнул Остин.

Он сказал, что США собираются сделать все, что в их силах, чтобы Украина победила в этой войне.

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