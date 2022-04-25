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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый шаг к победе – это вера, что ты можешь победить". США считают, что Украина может выиграть войну против РФ

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Остин заявил, что США сделают все, что в их силах, чтобы Украина победила в войне
Остин заявил, что США сделают все, что в их силах, чтобы Украина победила в войне
Фото: president.gov.ua

Украина может выиграть войну против РФ, если у нее будет правильное вооружение и поддержка. Об этом 25 апреля заявил министр обороны США Ллойд Остин после визита в Украину, сообщил телеканал CNN.

"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка", – подчеркнул Остин.

Он сказал, что США собираются сделать все, что в их силах, чтобы Украина победила в этой войне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Украину, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент и члены американской делегации обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Теги: Россия, США, Украина, помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, Ллойд Остин
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