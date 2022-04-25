"Первый шаг к победе – это вера, что ты можешь победить". США считают, что Украина может выиграть войну против РФ

"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка", – подчеркнул Остин.
Он сказал, что США собираются сделать все, что в их силах, чтобы Украина победила в этой войне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Украину, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент и члены американской делегации обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.
СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.