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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать украинцев

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Байден: Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти
Байден: Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти
Фото: EPA

Президент США Джо Байден подчеркнул, что США продолжат поддерживать украинцев в борьбе за защиту своей родины. Об этом он написал в Twitter 24 апреля, на 60-й день полномасштабной войны РФ против Украины.

"Спустя два месяца после того, как [президент РФ Владимир] Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент [Украины Владимир] Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – написал Байден.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ обстреливают украинские позиции, наносят ракетные и авиаудары (в том числе с территории Беларуси), атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

После начала вторжения страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По данным Пентагона на 21 апреля, США выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, из которых примерно $3,4 млрд – с 24 февраля 2022 года.

Теги: США, Джо Байден, вторжение, война России против Украины
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