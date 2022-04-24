Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать украинцев

"Спустя два месяца после того, как [президент РФ Владимир] Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент [Украины Владимир] Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – написал Байден.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ обстреливают украинские позиции, наносят ракетные и авиаудары (в том числе с территории Беларуси), атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

После начала вторжения страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По данным Пентагона на 21 апреля, США выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, из которых примерно $3,4 млрд – с 24 февраля 2022 года.