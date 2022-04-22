Экс-посол США о предоставлении Украине гарантий безопасности: Может, стоит пересмотреть вопрос о членстве в НАТО?

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, трансляция велась в YouTube.

Тейлор также сомневается, что после этих зверств с Россией можно проводить переговоры. Но в случае, если переговоры "приобретут серьезный характер", вопрос гарантий безопасности будет актуален, считает он.

"Если Украина придет к США и попросит гарантии безопасности, они уже не будут похожи на Будапештский меморандум. Украинцы уже усвоили этот урок. Они захотят [таких гарантий, как] ст. 5 Устава НАТО. Они захотят соглашение, где будет написано, что в случае атаки США или другие страны-гаранты придут на помощь. То есть пришлют армию. Если такой запрос будет, США должны его рассмотреть", – отметил он.

Поддержка идеи предоставления Украине гарантий безопасности в США растет в ответ на агрессию России и зверства российской армии против украинцев, сказал он.

"Может быть, растущая поддержка означает, что нам стоит пересмотреть вопрос о членстве в НАТО? Может быть, это означает, что мы не говорим о нейтралитете? Может быть, это означает, что мы говорим об Украине в НАТО? В любом случае я надеюсь, что в США начинается эта дискуссия", – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 17 апреля, что на высоком уровне переговоры России и Украины сейчас не ведутся. "Особенно трудно продолжать общение с россиянами" стало после выявления в Буче Киевской области свидетельств массовых убийств оккупантами мирных жителей, отметил он.