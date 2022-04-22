Экс-посол США о предоставлении Украине гарантий безопасности: Может, стоит пересмотреть вопрос о членстве в НАТО?

Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, трансляция велась в YouTube.
Тейлор также сомневается, что после этих зверств с Россией можно проводить переговоры. Но в случае, если переговоры "приобретут серьезный характер", вопрос гарантий безопасности будет актуален, считает он.
"Если Украина придет к США и попросит гарантии безопасности, они уже не будут похожи на Будапештский меморандум. Украинцы уже усвоили этот урок. Они захотят [таких гарантий, как] ст. 5 Устава НАТО. Они захотят соглашение, где будет написано, что в случае атаки США или другие страны-гаранты придут на помощь. То есть пришлют армию. Если такой запрос будет, США должны его рассмотреть", – отметил он.
Поддержка идеи предоставления Украине гарантий безопасности в США растет в ответ на агрессию России и зверства российской армии против украинцев, сказал он.
"Может быть, растущая поддержка означает, что нам стоит пересмотреть вопрос о членстве в НАТО? Может быть, это означает, что мы не говорим о нейтралитете? Может быть, это означает, что мы говорим об Украине в НАТО? В любом случае я надеюсь, что в США начинается эта дискуссия", – добавил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 17 апреля, что на высоком уровне переговоры России и Украины сейчас не ведутся. "Особенно трудно продолжать общение с россиянами" стало после выявления в Буче Киевской области свидетельств массовых убийств оккупантами мирных жителей, отметил он.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля делегации двух стран провели ряд переговоров в очном формате и по видеосвязи.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.
Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.