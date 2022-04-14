Польша готова воевать с Россией в случае нападения РФ на ее территорию – МИД

В Польше считают диалог с Россией возможным только при условии прекращения агрессии Фото: depositphotos.com

По его словам, НАТО готов ответить на агрессию российского президента Владимира Путина в случае нападения на страны – члены Альянса.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, это будет красная линия для всех нас. Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", – сказал спикер польского дипломатического ведомства.

Он также заявил, что безопасность Украины – "важнейший элемент безопасности Европы". По словам Ясины, если Украина пока не может вступить в НАТО из-за несогласия некоторых его участников, Польша готова поддерживать другие форматы, которые обеспечивают безопасность Украины и Польши, например, с Великобританией. В то же время он подчеркнул, что "важнейший альянс – это НАТО".

Спикер польского МИД добавил, что диалог с Россией и Путиным снова станет возможен, только если Россия выведет войска из Украины, остановит свою агрессию и преступления в украинских городах.

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