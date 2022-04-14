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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова воевать с Россией в случае нападения РФ на ее территорию – МИД

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В Польше считают диалог с Россией возможным только при условии прекращения агрессии
В Польше считают диалог с Россией возможным только при условии прекращения агрессии
Фото: depositphotos.com

В Польше не хотят воевать с Россией, но готовы дать отпор в случае нападения армии РФ. Об этом спикер МИД Польши Лукаш Ясина сказал в интервью ТСН, опубликованном 14 апреля.

По его словам, НАТО готов ответить на агрессию российского президента Владимира Путина в случае нападения на страны – члены Альянса.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, это будет красная линия для всех нас. Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", – сказал спикер польского дипломатического ведомства.

Он также заявил, что безопасность Украины – "важнейший элемент безопасности Европы". По словам Ясины, если Украина пока не может вступить в НАТО из-за несогласия некоторых его участников, Польша готова поддерживать другие форматы, которые обеспечивают безопасность Украины и Польши, например, с Великобританией. В то же время он подчеркнул, что "важнейший альянс – это НАТО".

Спикер польского МИД добавил, что диалог с Россией и Путиным снова станет возможен, только если Россия выведет войска из Украины, остановит свою агрессию и преступления в украинских городах. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Верховная Рада в конце 2014 года приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

После переговоров с РФ Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Польша, МИД Польши, российская агрессия, война России против Украины
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