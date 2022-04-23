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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень удачно используют против врага". Резников анонсировал "новые пасочки" для ВСУ на передовой

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Завтра будут "новые пасочки" для Вооруженных сил Украины, сказал 23 апреля Резников
Завтра будут "новые пасочки" для Вооруженных сил Украины, сказал 23 апреля Резников
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Партнеры Украины не верили, что она сможет победить в войне против России, которую она начала 24 февраля, но, когда ВСУ показали свою силу, страны Запада поняли, что украинцы будут бороться до последнего и начали предоставлять Киеву вооружение.

Об этом 23 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал ICTV, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первые разговоры, что дайте нам [ПЗРК] Stinger, я провел еще в США в ноябре [2021 года], нам отказывали (крутит пальцем у виска. – "ГОРДОН"), говорили, что это невозможно. Но как вы знаете, в январе первые Stinger мы уже получили. Также нам говорили, что невозможно получить 155-[миллиметровый] калибр артиллерии – теперь мы уже ее получим. Поэтому "новые пасочки" мы везем ежедневно через границу специальными конвоями, и завтра будут "новые пасочки" для наших Вооруженных сил, которые их очень удачно используют против врага", – сказал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн. В частности, она будет включать 72 155-миллиметровые гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним.

Дополнительную военную помощь Украине 19 апреля решили направить Финляндия и Нидерланды. Больше оружия дать Украине пообещала премьер Дании Метте Фредериксен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине.

Зеленский заявил 22 апреля, что партнеры Украины наконец-то услышали и передают Киеву то оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.

Теги: Россия, Украина, оружие, вооружение, помощь, Алексей Резников, конвой, артиллерия, вторжение, Минобороны, ВСУ, наступление, война России против Украины, Stinger
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