Украинские десантники сбили два российских беспилотника

"Они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak. Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника", – отметили в посте.
Военные добавили, что воздушное пространство Украины находится под полным контролем подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб ВСУ 17 апреля сообщил, что беспилотник "Орлан-10" стоит около $100 тыс.
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 апреля потери личного состава российской армии составили около 20,9 тыс. военных. РФ также потеряла 158 беспилотников оперативно-тактического уровня.