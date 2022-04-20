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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники сбили два российских беспилотника

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БПЛА сбили из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak
БПЛА сбили из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Украинские десантники 19 апреля сбили два российских беспилотника – "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10". Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak. Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника", – отметили в посте.

Военные добавили, что воздушное пространство Украины находится под полным контролем подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/354537413386920

Генштаб ВСУ 17 апреля сообщил, что беспилотник "Орлан-10" стоит около $100 тыс.

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 апреля потери личного состава российской армии составили около 20,9 тыс. военных. РФ также потеряла 158 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Теги: Украина, военные, разведка, десантники, воздушное пространство, беспилотники, война России против Украины, военнослужащий, Stinger
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