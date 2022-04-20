Украинские десантники сбили два российских беспилотника

БПЛА сбили из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

"Они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak. Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника", – отметили в посте.

Военные добавили, что воздушное пространство Украины находится под полным контролем подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск.

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