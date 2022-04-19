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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Горсть обгоревших обломков и пепел". Украинский срочник сбил беспилотник оккупантов из автомата

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Гвардеец с позывным Клапан сбил вражеский БПЛА
Гвардеец с позывным Клапан сбил вражеский БПЛА
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Срочник Национальной гвардии Украины сбил беспилотник российских оккупантов в Луганской области. Об этом 19 апреля сообщила в Facebook пресс-служба Нацгвардии.

"Горсть обгоревших обломков и пепел – это все, что осталось после точной стрельбы солдата Нацгвардии по воздушному разведчику. Гвардеец с позывным Клапан сбил вражеский БПЛА, использовав только штатное оружие АК-74", – уточнили в релизе.

Солдат рассказал, что увидел дрон на относительно небольшой высоте.

"На высоте 200–300 м его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Выстрелил – и этот беспилотник уже пошел вниз, а дальше я услышал взрыв", – сообщил нацгвардеец.

В пресс-службе НГУ отметили, что сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км.

"Цена комплекса – на уровне 18 млн руб. ($225,1 тыс.), а стоимость летательного аппарата – около 5–7 млн руб. ($62,5 тыс. – $87,6 тыс.) БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы", – заявили в Нацгвардии.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/356940303137394

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 апреля РФ потеряла 158 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Теги: Украина, беспилотники, разведчики, ВСУ, война России против Украины
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