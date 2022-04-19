"Горсть обгоревших обломков и пепел". Украинский срочник сбил беспилотник оккупантов из автомата

"Горсть обгоревших обломков и пепел – это все, что осталось после точной стрельбы солдата Нацгвардии по воздушному разведчику. Гвардеец с позывным Клапан сбил вражеский БПЛА, использовав только штатное оружие АК-74", – уточнили в релизе.
Солдат рассказал, что увидел дрон на относительно небольшой высоте.
"На высоте 200–300 м его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Выстрелил – и этот беспилотник уже пошел вниз, а дальше я услышал взрыв", – сообщил нацгвардеец.
В пресс-службе НГУ отметили, что сбитый аппарат способен передавать видео на расстояние до 120 км.
"Цена комплекса – на уровне 18 млн руб. ($225,1 тыс.), а стоимость летательного аппарата – около 5–7 млн руб. ($62,5 тыс. – $87,6 тыс.) БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы", – заявили в Нацгвардии.
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