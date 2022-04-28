"Тяжелое оружие, танки, самолеты". Глава МИД Великобритании заявила о необходимости удвоить поддержку Украины

Ее выступление в Лондоне транслировали в Twitter министерства.

Ситуация в Украине балансирует, поэтому страны Запада не могут допустить успокоенности относительно результата войны, сказала она.

"Давайте будем откровенны: если Путин добьется успеха, это повлечет за собой новые невыразимые страдания в Европе и ужасные последствия во всем мире. Мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое оружие, танки, самолеты – нужно глубоко копнуть в наших запасах, нарастить производство. Мы должны выполнить все это", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.

После встречи Резников сказал, что Украину ждут "несколько чрезвычайно тяжелых недель".

"Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. Россия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуются вся наша устойчивость и чрезвычайное единство", – пояснил он. Резников уверен в победе Украины в этой войне. По его словам, "теперь в этом уверены не только мы".