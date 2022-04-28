Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о конфискации собственности РФ в пользу Украины

Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь были против.
Законопроект призывает президента США Джо Байдена разрешить арест и изъятие активов россиян, "чьи средства получены частично путем коррупции." Речь идет также об активах, полученных "благодаря оказанию поддержки руководителям РФ".
Средства от проданных активов планируют направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь, а также на содействие украинцам в переселении в другие страны.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США, написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", – прокомментировал он.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.