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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США заявили в ОБСЕ о доказательствах существования российских фильтрационных лагерей в Украине

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Карпентер: Многие гражданские лица в этих фильтрационных лагерях переводятся в Россию или на подконтрольный России Донбасс
Карпентер: Многие гражданские лица в этих фильтрационных лагерях переводятся в Россию или на подконтрольный России Донбасс
Фото: osce.usmission.gov

Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины. Текст его выступления опубликован на сайте миссии США.

Карпентер ожидает, что Россия активизирует насильственное переселение местного населения из районов юга и востока Украины в Россию или подконтрольные России части Донбасса через так называемые фильтрационные лагеря.

"Мы видим заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы арестовывают местное гражданское население в этих районах, удерживают его в этих лагерях и жестоко допрашивают на предмет любых предполагаемых связей с законным украинским правительством или с независимыми СМИ", – заявил он.

Глава американской миссии рассказал, что подозреваемых в таких связях избивают и пытают перед отправкой в ОРДЛО, где их или убивают, или они исчезают.

"Многие гражданские лица в этих фильтрационных лагерях, которые проходят допрос, переводятся в Россию или на подконтрольный России Донбасс, в том числе через Беларусь. По нашей информации, Россия похищает, пытает и/или убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также религиозных лидеров", – добавил он.

Карпентер добавил, что, по сообщению мэрии Мариуполя, в городе действуют как минимум четыре фильтрационных лагеря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях. 19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.

Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ОБСЕ, война, война России против Украины, Майкл Карпентер, российские оккупанты
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