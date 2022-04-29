"Война должна быть выиграна сейчас". Нуланд заявила, что США будут присылать Украине оружие, работе с которым не нужно долго обучаться

"Такие системы, как [ракетный комплекс] Patriot – нужно полгода, чтобы натренироваться на них. Так что это не самое эффективное для этой войны, которая должна быть выиграна сейчас. Гораздо лучше помочь отремонтировать противовоздушную оборону, которая у вас уже есть, и получить больше средств противовоздушной обороны, которые украинские военные уже умеют использовать", – отметила Нуланд.
По ее словам, США практически исчерпали запасы советских боеприпасов для гаубиц.
"Поэтому теперь мы можем обучать украинцев на гаубицах натовских стандартов, что можно сделать за считанные дни. Так что в этом контексте это эффективнее. Поэтому для нас важнее всего предоставить то, что вам нужно сейчас, и подготовить вас к использованию того оружия, которое вы можете начать использовать очень-очень быстро, а не через шесть месяцев или год", – подчеркнула Нуланд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,4 млрд.
28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.
Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.
Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.