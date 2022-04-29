"Война должна быть выиграна сейчас". Нуланд заявила, что США будут присылать Украине оружие, работе с которым не нужно долго обучаться

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,4 млрд Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Такие системы, как [ракетный комплекс] Patriot – нужно полгода, чтобы натренироваться на них. Так что это не самое эффективное для этой войны, которая должна быть выиграна сейчас. Гораздо лучше помочь отремонтировать противовоздушную оборону, которая у вас уже есть, и получить больше средств противовоздушной обороны, которые украинские военные уже умеют использовать", – отметила Нуланд.

По ее словам, США практически исчерпали запасы советских боеприпасов для гаубиц.

"Поэтому теперь мы можем обучать украинцев на гаубицах натовских стандартов, что можно сделать за считанные дни. Так что в этом контексте это эффективнее. Поэтому для нас важнее всего предоставить то, что вам нужно сейчас, и подготовить вас к использованию того оружия, которое вы можете начать использовать очень-очень быстро, а не через шесть месяцев или год", – подчеркнула Нуланд.

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