Зеленский: Надеюсь, Конгресс США поддержит пакет поддержки Украины на $33 млрд. Оружие для Украины сейчас – спасение для всей Европы

"Сегодня есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. Во-первых, Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На $33 млрд. В частности, более $20 млрд могут пойти на оборону. Еще более $8 млрд запланированы на экономическую поддержку. Еще $3 млрд будут направлены на гуманитарную помощь", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил за этот шаг американский народ и лично Байдена.
"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы можем точно остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке Украины и пытается продвигаться в южных регионах, но ВСУ сдерживают захватчиков.
"Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием. Каждый раз во время контактов с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы запрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы. Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", – резюмировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.