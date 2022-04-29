Зеленский: Надеюсь, Конгресс США поддержит пакет поддержки Украины на $33 млрд. Оружие для Украины сейчас – спасение для всей Европы

"Сегодня есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. Во-первых, Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На $33 млрд. В частности, более $20 млрд могут пойти на оборону. Еще более $8 млрд запланированы на экономическую поддержку. Еще $3 млрд будут направлены на гуманитарную помощь", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за этот шаг американский народ и лично Байдена.

"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы можем точно остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке Украины и пытается продвигаться в южных регионах, но ВСУ сдерживают захватчиков.

"Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием. Каждый раз во время контактов с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы запрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы. Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)