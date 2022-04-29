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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Надеюсь, Конгресс США поддержит пакет поддержки Украины на $33 млрд. Оружие для Украины сейчас – спасение для всей Европы

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Зеленский: Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием
Зеленский: Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием
Фото: president.gov.ua

Негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины настолько масштабны, что поддержка Соединенных Штатов Америки необходима, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 28 апреля, опубликованном Офисом президента, комментируя запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительном финансировании для Украины.

"Сегодня есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. Во-первых, Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На $33 млрд. В частности, более $20 млрд могут пойти на оборону. Еще более $8 млрд запланированы на экономическую поддержку. Еще $3 млрд будут направлены на гуманитарную помощь", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за этот шаг американский народ и лично Байдена.

"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы можем точно остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке Украины и пытается продвигаться в южных регионах, но ВСУ сдерживают захватчиков.

"Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием. Каждый раз во время контактов с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы запрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы. Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3235499570107195/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд. 

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.
Теги: США, оружие, Джо Байден, Конгресс США, вооружение, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, макрофинансовая помощь
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