Байден: Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защитить себя от РФ

Байден: Путин решил начать это жестокое вторжение, он может прекратить это Фото: ЕРА

"Мы должны продолжить поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мы должны это делать совместно с партнерами и союзниками. Мы должны сделать свою часть этой работы. Она не дешевая, но если мы позволим этой агрессии продолжаться, это будет стоить нам еще дороже", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что Украина "платит ценой жизней своих людей" за борьбу против российской агрессии.

"Мы должны продолжать предоставлять Украине военную помощь, технику, боеприпасы, чтобы они могли спасать жизни и продолжать сопротивление", – добавил глава Белого дома. По его словам, США отправили в Украину 50 млн боеприпасов: тысячи противокорабельных боеприпасов, противоракетных средств, радиолокационные системы, противотанковые средства – "10 систем против каждого российского танка".

Байден сказал, что подписал запрос в Конгресс о предоставлении дополнительного финансирования для поддержки Украины. Объем этого финансирования – $33 млрд, его цель – помочь Украине победить агрессию России.

"Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защитить себя от российской агрессии, и точно так же, как [президент РФ Владимир] Путин решил начать это жестокое вторжение, он может сделать выбор, чтобы прекратить это жестокое вторжение", – подчеркнул президент США.

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