США поставили Украине уже более половины из 90 обещанных 155-миллиметровых гаубиц – Пентагон

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн. Кирби уточнял, что он среди прочего включает 155-миллиметровые гаубицы (72 единицы) и 144 тыс. снарядов к ним. В Пентагоне заявляли, что "эти средства вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивают достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов".
По словам Кирби, первая группа украинских солдат обучена работе с американскими гаубицами, они вернутся в Украину и будут учить военных ВСУ, пока стоят эти батареи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.
Министр обороны Алексей Резников сообщил 26 апреля, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников из более чем 40 стран на базе ВВС США Рамштайн передал сообщение от Украины западным партнерам относительно вооружения, необходимого Киеву для победы в войне против РФ.
В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул Резников.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ пойдут в контрнаступление против российских оккупационных войск, как только в Украину поступит тяжелое вооружение от западных партнеров.