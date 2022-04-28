США поставили Украине уже более половины из 90 обещанных 155-миллиметровых гаубиц – Пентагон

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн. Кирби уточнял, что он среди прочего включает 155-миллиметровые гаубицы (72 единицы) и 144 тыс. снарядов к ним. В Пентагоне заявляли, что "эти средства вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивают достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов".

По словам Кирби, первая группа украинских солдат обучена работе с американскими гаубицами, они вернутся в Украину и будут учить военных ВСУ, пока стоят эти батареи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)