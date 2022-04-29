ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: Народ, который хочет защищаться, невозможно победить. Когда в Киеве желающим раздавали оружие, они пошли защищать страну, а не свергать власть

 
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Невозможно победить народ, который хочет защищать и защищает свою землю, считает эксперт
Невозможно победить народ, который хочет защищать и защищает свою землю, считает эксперт
Фото: EPA

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич уверен, что Украина победит в войне. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону

"Тот порыв народа, который сейчас существует, – победить нельзя этот народ. Просто невозможно. Если до войны часть населения – русскоязычного, не русскоязычного – ну, может быть, не ждали [президента РФ Владимира] Путина, но более благосклонно относились к России, к Путину, в частности. Ну, это ж не секрет. Целая фракция у нас в Верховной Раде была", –сказал он в ответ на вопрос, долго ли еще, по его мнению, продлится война и кто победит.

"Невозможно победить народ, который защищает свою землю. Который хочет защищать. Один маленький нюанс: в первые дни войны, когда была опасность захвата Киева, Зеленский принял решение – причем рискованное решение, я его после этого зауважал! – всем, кто хочет, выдать оружие. С паспортами, без паспортов... И этот народ, получив оружие, не пошел свергать [власть], а пошел защищать", – подчеркнул Петрулевич.

Он предложил представить себе, чтобы Путин решил на Красной площади раздавать москвичам оружие, и подчеркнул, что российский лидер никогда не примет такое решение.  

Петрулевич также отметил, что россияне уже "не хотят воевать", это подтверждают данные радиоперехватов СБУ. По его мнению, поначалу российские солдаты хотели прийти в Украину "что-то пограбить", но теперь уже такого желания нет. Но, отметил эксперт, объявить мобилизацию в РФ не могут, потому что там утверждают, что войны нет, только "спецоперация". 

"Поэтому однозначно мы победим, тут даже вопросов нет", – уверен Петрулевич.

Сказать, когда это произойдет, он не смог, пояснив, что Путин действует вопреки логике. 

"Я, конечно, не Нострадамус. Парадокс в том, что очень сложно просчитать этого человека – он же логике не поддается. Кто мог логически просчитать, что он начнет бомбить Украину, зайдет танковыми колоннами в Украину? Никто не мог. Если по ведению общевойскового боя [судить], то практически они выдыхаются. Тех группировок, которые сконцентрированы в Белгородской, Ростовской, Воронежской области не хватит для прорыва и наступления на Киев, и тем более на Львов. Захватить Одессу, Николаев – это нереалистично при том личном составе и технике", – считает Петрулевич.

Он напомнил, что Россия планировала вести боевые действия неделю или максимум десять дней, и не рассчитывала ресурсы топлива, подвоз боеприпасов для длительных боев, даже не подготовила санитарные части. 

"Думаю, максимум две-три недели – и они выдохнутся", – заявил экс-глава управлений СБУ. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией". Сегодня начались 65-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.

По данным Генштаба на утро 29 апреля, потери среди личного состава российских войск в войне против Украины достигли 23 тыс. солдат. Кроме того, оккупанты потеряли 986 танков, 189 самолетов, 229 БПЛА оперативно-тактического уровня и другую технику.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, мобилизация, Александр Петрулевич, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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