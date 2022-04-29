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Запад должен готовиться к войне с Россией – бывший командующий НАТО

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Ширрефф считает, что подготовка Запада к войне с РФ может сдержать Путина
Ширрефф считает, что подготовка Запада к войне с РФ может сдержать Путина
Фото: nato.int

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что Запад должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом он сказал 28 апреля интервью BBC.

Ширрефф отреагировал на слова министра иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что российские войска должны быть вытеснены со всей территории Украины. Подобную эскалацию военных целей он назвал "абсолютно правильным подходом".

Бывший командующий НАТО считает, что для этого необходимо выделить значительные ресурсы и этим должен заняться весь Альянс в целом.

При этом Ширрефф не исключает, что президент России Владимир Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.

Худший из возможных вариантов развития событий – это война с Россией, считает он. Однако "подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что в конечном счете Путин уважает силу", уверен Ширрефф.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ширрефф – старший офицер британской армии в отставке. С марта 2011 года по март 2014 года он занимал должность заместителя верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, война, война России против Украины
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