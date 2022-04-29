Запад должен готовиться к войне с Россией – бывший командующий НАТО

Ширрефф считает, что подготовка Запада к войне с РФ может сдержать Путина Фото: nato.int

Ширрефф отреагировал на слова министра иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что российские войска должны быть вытеснены со всей территории Украины. Подобную эскалацию военных целей он назвал "абсолютно правильным подходом".

Бывший командующий НАТО считает, что для этого необходимо выделить значительные ресурсы и этим должен заняться весь Альянс в целом.

При этом Ширрефф не исключает, что президент России Владимир Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.

Худший из возможных вариантов развития событий – это война с Россией, считает он. Однако "подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что в конечном счете Путин уважает силу", уверен Ширрефф.

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