Украина не будет менять Конституцию относительно членства в НАТО – Стефанчук

"Зачем? Если мы получим гарантию, мы будем использовать эти гарантии. А что-либо, что записано в Конституции относительно НАТО, относительно ЕС – это наши перспективные видения на будущее", – сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что "изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью".

"Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы", – объяснил Стефанчук.

Говоря о НАТО, он заявил, что в парламенте он сделал для вступления Украины в Альянс и Евросоюз столько, сколько мало кто сделал.