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ПОЛИТИКА

Украина не будет менять Конституцию относительно членства в НАТО – Стефанчук

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Стефанчук: Изменение Конституции никогда не будет самоцелью
Стефанчук: Изменение Конституции никогда не будет самоцелью
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 25 апреля.

"Зачем? Если мы получим гарантию, мы будем использовать эти гарантии. А что-либо, что записано в Конституции относительно НАТО, относительно ЕС – это наши перспективные видения на будущее", – сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что "изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью".

"Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы", – объяснил Стефанчук.

Говоря о НАТО, он заявил, что в парламенте он сделал для вступления Украины в Альянс и Евросоюз столько, сколько мало кто сделал.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания  и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Теги: Верховная Рада, конституция, НАТО, изменения в Конституцию, Руслан Стефанчук, спикер, членство
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