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Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае – СМИ

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По данным СМИ, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая
По данным СМИ, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая 
Фото: depositphotos.com

Финляндия и Швеция готовятся одновременно подать заявку на членство в НАТО в мае. Об этом сообщило издание Iltalehti, ссылаясь на источники.

Как отмечает Iltalehti, шведские власти предложили Финляндии объявить в один день о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

Издание напоминает, что президент Финляндии Саули Нийнисте посетит Швецию с официальным визитом 17–18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. Поэтому, по информации газеты, отдельно запланирована еще одна государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.

По данным журналистов, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая.

Контекст:

В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников", заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, он пригрозил развертыванием в Балтийском регионе кораблей с ядерным оружием. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, Швеция, Финляндия, Саули Нийнисте
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