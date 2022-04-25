Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае – СМИ

Как отмечает Iltalehti, шведские власти предложили Финляндии объявить в один день о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.
Издание напоминает, что президент Финляндии Саули Нийнисте посетит Швецию с официальным визитом 17–18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. Поэтому, по информации газеты, отдельно запланирована еще одна государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.
По данным журналистов, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников", заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, он пригрозил развертыванием в Балтийском регионе кораблей с ядерным оружием. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.