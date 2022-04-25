Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае – СМИ

По данным СМИ, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая Фото: depositphotos.com

Как отмечает Iltalehti, шведские власти предложили Финляндии объявить в один день о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

Издание напоминает, что президент Финляндии Саули Нийнисте посетит Швецию с официальным визитом 17–18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. Поэтому, по информации газеты, отдельно запланирована еще одна государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.

По данным журналистов, заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут опубликованы в течение недели, которая начнется 16 мая.