Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не медлить с подачей заявки о вступлении в НАТО

По его словам, это не только позволит лучше "контролировать Балтийский регион с военной точки зрения", но также "укрепит НАТО как организацию".

Науседа призвал Швецию и Финляндию не медлить с подачей заявки о вступлении в НАТО.

В то же время он отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и разместить там ядерное оружие. Науседа отметил, что РФ несколько лет хранила его в Калининградской области – "наверное, самом милитаризованном регионе Европы".