Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не медлить с подачей заявки о вступлении в НАТО

По его словам, это не только позволит лучше "контролировать Балтийский регион с военной точки зрения", но также "укрепит НАТО как организацию".
Науседа призвал Швецию и Финляндию не медлить с подачей заявки о вступлении в НАТО.
В то же время он отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и разместить там ядерное оружие. Науседа отметил, что РФ несколько лет хранила его в Калининградской области – "наверное, самом милитаризованном регионе Европы".
На данный момент НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников", заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, он пригрозил развертыванием в Балтийском регионе кораблей с ядерным оружием. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.
По данным The Times, в США ожидают, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО в июне 2022 года.