ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные РФ массово отказываются воевать в Украине. Им угрожают уголовными делами и заверяют, что РФ воюет не с Украиной, а с ЕС и НАТО – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из военных РФ назвал войну с Украиной "бесполезной тратой личного состава, денег, кучей покалеченных жизней"
Один из военных РФ назвал войну с Украиной "бесполезной тратой личного состава, денег, кучей покалеченных жизней"
Фото: depositphotos.com

Российские издание "Медиазона" 22 апреля опубликовало расследование о том, как военнослужащие и бойцы Росгвардии отказываются участвовать в войне с Украиной. Издание утверждает, что счет отказавшихся воевать идет на сотни или даже тысячи.

"Медиазона" пообщалась с несколькими российскими военными, отказавшимися воевать в Украине. Инженер одной из сибирских частей Василий Никитенко (имя изменено) назвал войну с Украиной "бесполезной тратой личного состава, денег, кучей покалеченных жизней".

В первую же неделю войны командир опросил Никитенко и других военнослужащих из его части о желании принять участие в "спецоперации". Многие отказались, и тогда он попросил от этих солдат написать рапорты о причине отказа. В дальнейшем такие рапорты отказникам приходилось писать каждую неделю.

Сам Никитенко трижды писал такой рапорт, а после последнего его вызвали на беседу и сказали, что уволят за невыполнение условий контракта. Несмотря на отказ, около недели назад в его часть пришла телеграмма от вышестоящего штаба о том, что Никитенко все равно должен отправиться в один из приграничных регионов. Хоть военного и заверили, что он не будет переходить границу, Никитенко считает, что его будут к этому принуждать. И в таком случае отказ уже будет считаться дезертирством. В момент публикации комментария военного его уже везли на поезде в сторону границы с Украиной.

Другой военный Валерий Редькин (имя изменено) рассказал журналистам, что уже воевал в Украине, а по возвращению отказался ехать повторно. Он предоставил "Медиазоне" запись разговора с командиром, которому сообщил об отказе.

"Товарищ полковник, загрузите его завтра в БТР и вывезите, понятно? Завтра загрузить и вывезти, и мне доложить! Можете связать нах...й, можете так его, бл...дь, как кулек туда, нах...й, запихнуть! Вывезти, бл...дь, туда его! Вывезти туда его, а дальше – куда хочешь! Хочешь в плен, бл...дь, хочешь в бой нах...й, хочешь — пизд...й обратно домой нах...й. Задача ясна? Выполнить!" – так отреагировал командир Редькина.

Также командир военного пригрозил сообщить отцу Редькина, что его сын – трус. Как отмечает "Медиазона", подобные угрозы ранее уже приводились в исполнение. Житель одного из регионов на юге России рассказал журналистам, что обнаружил в своем почтовом ящике письмо из расположенной на Северном Кавказе военной части. Такие же письма лежали во всех остальных ящиках в подъезде – отправитель просто менял номера квартир на конвертах.

Письмо было адресовано его соседу – отцу военнослужащего. В тексте письма говорилось, что его сын "не оправдал высокое звание "защитника Отечества", самоустранился от исполнения служебных обязанностей, отказался (испугался) ехать на очередные учения, тем самым халатно выполнял свои служебно-должностные обязанности, встал на путь преступления, подавал дурной пример сослуживцам". Также в письме сообщалось, что солдат якобы опозорил своего отца и "честь военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации".

Еще одну запись разговора с командиром после отказала ехать в Украину журналистам передал военный Валерий Соловьев (имя изменено). На ней его командир угрожает военному 15 годами тюрьмы.

"Надо прилюдно кого-нибудь посадить, тогда поймете, нах...й. Начнем с тебя!" – угрожал он Соловьеву. В дальнейшем командир пытался запугать военного, что украинцы якобы придут бомбить его город, а также уверял, что Россия воюет не с Украиной, а с ЕС и НАТО.

Военный Максим Калугин (имя изменено) рассказал, что его и еще более 10 военных, отказавшихся воевать, отправили на аттестационную комиссию для решения о досрочном увольнении. Когда он повторил отказ от участия в войне, ему выдали протокол заседания с рекомендацией уволить со службы.

Случаи отказа от отправки в Украину были и среди летчиков. По словам собеседника "Медиазоны", знакомого с процедурой увольнения одного из них, летчик сказал своему командиру, что не считает Украину врагом, а войну назвал несправедливой. Сперва его пытались уговорить, используя пропагандистские тезисы о "защите Донбасса" и "нацистах", а затем ему пришлось написать рапорт с подробным описанием своих мотивов.

Через несколько недель его вызвали на аттестационную комиссию, участники которой единогласно проголосовали за увольнение. Несмотря на это, летчик все еще продолжает служить – решение комиссии носит рекомендательный характер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сколько всего российских военнослужащих отказываются воевать в Украине, точно неизвестно. Как пишет "Медиазона", среди массовых случаев отказа известно о 60 военных из Пскова, почти 500 служащих Росгвардии из региона на юге России и о возвращении домой 300 контрактников с военной базы в самопровозглашенной Южной Осетии, где служат как россияне, так и местные жители.

Российский адвокат и бывший военный прокурор Максим Гребенюк говорил, что с 24 февраля по начало апреля он получил около 40 обращений с просьбой рассказать о последствиях таких отказов. А за последние недели таких обращений стало больше "в разы". 

18 апреля украинская разведка сообщала, что в РФ с отказниками от участия в войне работает ФСБ, угрожают расправами с родственниками.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, война России против Украины, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (124681)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (84518)
3
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (70203)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (45288)
5
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (43718)
6
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (39203)
7
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26758)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26371)
 
 
 
 