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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От участия в войне против Украины отказывается до 80% личного состава войск оккупантов – Генштаб ВСУ

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Потери российской армии в Украине составляют около 19 тыс. человек
Потери российской армии в Украине составляют около 19 тыс. человек
Фото: Минобороны России / Facebook

У вторгшихся в Украину российских оккупантов возникают значительные проблемы с комплектованием воинских подразделений для продолжения агрессии. Об этом проинформировал 8 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до завершения так называемой специальной военной операции".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290624929917259

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 19 тыс. человек личного состава.

В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта. "Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, увольнение, войска
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