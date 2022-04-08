От участия в войне против Украины отказывается до 80% личного состава войск оккупантов – Генштаб ВСУ

Потери российской армии в Украине составляют около 19 тыс. человек Фото: Минобороны России / Facebook

"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до завершения так называемой специальной военной операции".

Война России против Украины. Главное (обновляется)