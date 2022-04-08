От участия в войне против Украины отказывается до 80% личного состава войск оккупантов – Генштаб ВСУ

"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до завершения так называемой специальной военной операции".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 19 тыс. человек личного состава.
В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта. "Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.