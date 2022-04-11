В СБУ заявили, что некоторые подразделения войск РФ в Украине отказываются идти в наступление и находятся на грани бунта

Военный из Краснодарского края жалуется, что у него больше нет сил "сидеть и смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать".
По словам оккупанта, о его подразделении "слагают легенды" как о "смертном полке", так как он превзошел всех по объему потерь.
Он утверждает, что 90% его сослуживцев отказались идти в новое наступление, поскольку не хотят быть "фаршем". И командованию не удалось их переубедить.
Как подчеркнули в СБУ, сейчас фиксируется большое количество подобных телефонных перехватов, в которых российские военные рассказывают о саботировании приказов руководства и отказе идти в атаку.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 11 апреля, потери российских оккупационных войск в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину составили около 19,5 тыс. человек личного состава. Помимо этого, оккупанты потеряли 725 танков, 1923 боевые бронированные машины, 347 артиллерийских систем, 111 реактивных систем залпового огня, 55 средств противовоздушной обороны, 1387 единиц автомобильной техники, 154 самолета и 137 вертолетов.