В СБУ заявили, что некоторые подразделения войск РФ в Украине отказываются идти в наступление и находятся на грани бунта

Российский военный рассказал, что 90% его сослуживцев отказались идти в новое наступление, поскольку не хотят быть "фаршем" Фото: depositphotos.com

Военный из Краснодарского края жалуется, что у него больше нет сил "сидеть и смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать".

По словам оккупанта, о его подразделении "слагают легенды" как о "смертном полке", так как он превзошел всех по объему потерь.

Он утверждает, что 90% его сослуживцев отказались идти в новое наступление, поскольку не хотят быть "фаршем". И командованию не удалось их переубедить.

Как подчеркнули в СБУ, сейчас фиксируется большое количество подобных телефонных перехватов, в которых российские военные рассказывают о саботировании приказов руководства и отказе идти в атаку.

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