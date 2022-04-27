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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: Сегодня уже НАТО учится у Украины ведению боевых действий

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Петрулевич: Такое вооружение, которое нам сейчас дают, нам бы никогда в жизни в мирное время не дали
Петрулевич: Такое вооружение, которое нам сейчас дают, нам бы никогда в жизни в мирное время не дали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Страны НАТО начали перенимать у Украины опыт ведения боевых действий. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

"Война закончится. Украина на столетия будет Украиной, которую будут уважать. По одной простой причине: потому что сейчас еще неизвестно, у кого будет самая боеспособная армия. Теперь не мы у НАТО, а они будут просить у нас. Они сейчас учатся у нас ведению боевых действий. Все боялись вторую армию мира. А мы показали им, что такое вторая армия мира. Она в полях вон вся стоит. Наши трактора не успевают убирать сожженную технику, трупы перекопать", – отметил Петрулевич.

Он подчеркнул, что именно из-за решения президента РФ Владимира Путина напасть на Украину ВСУ получили от западных партнеров современное оружие.

"Путин хотел нас разоружить. И ему в принципе удалось. В этом смысле – дай ему Бог здоровья. Он разоружил у нас оружие ХХ века – танки, артиллерия, самолеты. А теперь он сам нас вооружает оружием XXI века. Такое вооружение, которое нам сейчас дают, нам бы никогда в жизни в мирное время не дали", – резюмировал Петрулевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

26 апреля на авиабазе ВВС США в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины. Цель заседания – помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем", отметил во время выступления глава минобороны США Ллойд Остин.

"Россия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан. Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах", – сказал Остин в ходе вступительной речи.

Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Министр обороны Алексей Резников, который присутствовал на встрече, передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины в войне против РФ.

В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.

"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, вооружение, Александр Петрулевич, вторжение, ВСУ, война России против Украины
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