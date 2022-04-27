Петрулевич: Сегодня уже НАТО учится у Украины ведению боевых действий

Петрулевич: Такое вооружение, которое нам сейчас дают, нам бы никогда в жизни в мирное время не дали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Война закончится. Украина на столетия будет Украиной, которую будут уважать. По одной простой причине: потому что сейчас еще неизвестно, у кого будет самая боеспособная армия. Теперь не мы у НАТО, а они будут просить у нас. Они сейчас учатся у нас ведению боевых действий. Все боялись вторую армию мира. А мы показали им, что такое вторая армия мира. Она в полях вон вся стоит. Наши трактора не успевают убирать сожженную технику, трупы перекопать", – отметил Петрулевич.

Он подчеркнул, что именно из-за решения президента РФ Владимира Путина напасть на Украину ВСУ получили от западных партнеров современное оружие.

"Путин хотел нас разоружить. И ему в принципе удалось. В этом смысле – дай ему Бог здоровья. Он разоружил у нас оружие ХХ века – танки, артиллерия, самолеты. А теперь он сам нас вооружает оружием XXI века. Такое вооружение, которое нам сейчас дают, нам бы никогда в жизни в мирное время не дали", – резюмировал Петрулевич.

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