Глава Пентагона прокомментировал вероятность применения РФ ядерного оружия

Остин: Думаю, что любая шумиха по поводу возможного применения ядерного оружия очень опасна и бесполезна Фото: EPA

"Думаю, что любая шумиха по поводу возможного применения ядерного оружия очень опасна и бесполезна. Никто не хочет видеть ядерную войну. Никто не может победить в ней. И когда мы что-то делаем и предпринимаем действия, вы знаете, мы всегда помним о том, что нужно убедиться, что у нас есть правильный баланс и что мы используем правильный подход. Всегда есть вероятность того, что может произойти ряд вещей. Но, знаете, опять же, я считаю бесполезным и опасным бряцать оружием и спекулировать насчет применения ядерного оружия", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об "опасности" третьей мировой войны.