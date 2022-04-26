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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: РФ теряет надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности третьей мировой

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Кулеба: Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас
Кулеба: Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас
Фото: EPA

РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разгвооры об "опасности" третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 26 апреля.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – написал Кулеба. 

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: если по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия "цена действий Путина будет просто астрономической".

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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