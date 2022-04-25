Ермак о поставках оружия в Украину: Иногда в жизни важно получать что-то вовремя

"На данный момент у нас недостаточно [вооружения]. Мы продолжаем получать. Надеюсь, в самый важный момент мы будем готовы и наши партнеры сделают все, о чем было договорено, и вовремя. Иногда в жизни важно получать что-то вовремя", – подчеркнул Ермак.
По его словам, Украина нуждается в истребителях МиГ, но готова также получить и другие самолеты, в частности F-16.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.