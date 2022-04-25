Ермак о поставках оружия в Украину: Иногда в жизни важно получать что-то вовремя

"На данный момент у нас недостаточно [вооружения]. Мы продолжаем получать. Надеюсь, в самый важный момент мы будем готовы и наши партнеры сделают все, о чем было договорено, и вовремя. Иногда в жизни важно получать что-то вовремя", – подчеркнул Ермак.

По его словам, Украина нуждается в истребителях МиГ, но готова также получить и другие самолеты, в частности F-16.

Война России против Украины. Главное (обновляется)