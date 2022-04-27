США призывают смягчить риторику о возможности применения ядерного оружия – Псаки

Псаки: Некоторые из наших сотрудников службы национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне невозможно победить Фото: EPA

"Я думаю, вы слышали, как некоторые из наших сотрудников службы национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне невозможно победить. И, очевидно, наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы призвать к сокращению риторики, к ослаблению риторики на этом фронте", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об "опасности" третьей мировой войны.