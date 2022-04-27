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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США призывают смягчить риторику о возможности применения ядерного оружия – Псаки

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Псаки: Некоторые из наших сотрудников службы национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне невозможно победить
Псаки: Некоторые из наших сотрудников службы национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне невозможно победить
Фото: EPA

США призывают сократить риторику о возможности применения ядерного оружия. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки 26 апреля на брифинге, сообщила пресс-служба администрации президента США.

"Я думаю, вы слышали, как некоторые из наших сотрудников службы национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне невозможно победить. И, очевидно, наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы призвать к сокращению риторики, к ослаблению риторики на этом фронте", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об "опасности" третьей мировой войны.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: если по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия "цена действий Путина будет просто астрономической".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, ядерное оружие, Джен Псаки, война России против Украины
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