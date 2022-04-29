80% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров – соцопрос

Согласно результатам опроса, четыре из пяти украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении Фото: depositphotos.com

Это самый высокий показатель за всю историю замеров.

Противоположного мнения придерживают 10% опрошенных.

Столько же респондентов затруднились с ответом.

Во время февральского опроса о том, что дела в Украине идут в правильном направлении, говорили 26% украинцев, а в неправильном – 67%. После полномасштабного вторжения войск РФ ситуация существенно изменилась. В ходе опроса в марте уже 76% граждан сказали, что дела в стране идут в правильном направлении, иначе думали 15%.

Опрос проводился 26 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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