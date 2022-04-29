В Украине с начала войны погибли 219 детей, 398 получили ранения – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, в Киевской – 115, в Харьковской – 95, в Черниговской – 68, в Херсонской – 44, в Николаевской – 43, в Луганской – 37, в Запорожской – 27, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве пострадали 16 детей.

В Офисе генпрокурора фиксируют военные преступления российских оккупантов, совершенные в отношении детей.

В начале марта на автодороге возле села Красное Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети двух и 14 лет.

7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в городе Ирпень Киевской области получил контузию 10-летний мальчик.

28 апреля в результате обстрела вражескими войсками села Циркуны Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

28 апреля в результате обстрела Запорожья получили ранения пять человек, среди которых ребенок.

Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик.

21 апреля в больницу Днепропетровской области был доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области.

В Офисе генпрокурора сообщили также, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ в Украине повреждены 1556 учебных заведений. При этом 102 из них полностью разрушены.

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