Из зон боевых действий эвакуировали 12 детей, их отправят на лечение в ЕС – Минздрав Украины

"Конвой жизни" предоставил шанс на спасение 12 детям, направляющимся на лечение в передовые клиники ЕС. Дети от семи месяцев до 15 лет сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (специальный хаб) для обследования и медицинской поддержки", – отметили в сообщении.
В центр эвакуируют пациентов с разными заболеваниями, в том числе с онкологическими, а также пациентов, нуждающихся в паллиативной опеке.
"Если пациенты нуждаются в лечении, которое сейчас недоступно или осложнено в Украине, их направляют в логистический центр Unicorn в Польше, координируемый специалистами St. Jude Children's Research Hospital. Оттуда детей направляют в ведущие клиники Европы", – уточнили в Минздраве.
Необходимое лечение получили семимесячная Кира из Хмельницкого, которая пережила три операции, и 12-летняя Анна из Киева, которая нуждается в химиотерапии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта первая леди Украины Елена Зеленская, сообщила, что более 300 украинских онкобольных детей на фоне российского вторжения отправили на лечение в клиники Европы, США и Канады.