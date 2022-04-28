Из зон боевых действий эвакуировали 12 детей, их отправят на лечение в ЕС – Минздрав Украины

Детей отправят на лечение в передовые клиники ЕС, отметили в Минздраве Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Конвой жизни" предоставил шанс на спасение 12 детям, направляющимся на лечение в передовые клиники ЕС. Дети от семи месяцев до 15 лет сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (специальный хаб) для обследования и медицинской поддержки", – отметили в сообщении.

В центр эвакуируют пациентов с разными заболеваниями, в том числе с онкологическими, а также пациентов, нуждающихся в паллиативной опеке.

"Если пациенты нуждаются в лечении, которое сейчас недоступно или осложнено в Украине, их направляют в логистический центр Unicorn в Польше, координируемый специалистами St. Jude Children's Research Hospital. Оттуда детей направляют в ведущие клиники Европы", – уточнили в Минздраве.

Необходимое лечение получили семимесячная Кира из Хмельницкого, которая пережила три операции, и 12-летняя Анна из Киева, которая нуждается в химиотерапии.

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