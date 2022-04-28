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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из зон боевых действий эвакуировали 12 детей, их отправят на лечение в ЕС – Минздрав Украины

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Детей отправят на лечение в передовые клиники ЕС, отметили в Минздраве
Детей отправят на лечение в передовые клиники ЕС, отметили в Минздраве
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

28 апреля организовано медицинское сопровождение для эвакуации украинских детей из зон боевых действий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Конвой жизни" предоставил шанс на спасение 12 детям, направляющимся на лечение в передовые клиники ЕС. Дети от семи месяцев до 15 лет сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (специальный хаб) для обследования и медицинской поддержки", – отметили в сообщении.

В центр эвакуируют пациентов с разными заболеваниями, в том числе с онкологическими, а также пациентов, нуждающихся в паллиативной опеке.

"Если пациенты нуждаются в лечении, которое сейчас недоступно или осложнено в Украине, их направляют в логистический центр Unicorn в Польше, координируемый специалистами St. Jude Children's Research Hospital. Оттуда детей направляют в ведущие клиники Европы", – уточнили в Минздраве.

Необходимое лечение получили семимесячная Кира из Хмельницкого, которая пережила три операции, и 12-летняя Анна из Киева, которая нуждается в химиотерапии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/362561139231442

Контекст:

23 марта первая леди Украины Елена Зеленская, сообщила, что более 300 украинских онкобольных детей на фоне российского вторжения отправили на лечение в клиники Европы, США и Канады.

Теги: Украина, эвакуация, дети, лечение, война России против Украины, онкология, спасение, Минздрав, ЕС
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