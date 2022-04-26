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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд – Минздрав

В команду эвакуационного поезда ищут специалистов
В команду эвакуационного поезда ищут специалистов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Минздрав Украины, международная организация "Врачи без границ" и "Укрзалізниця" запустили 26 апреля в первый рейс новый поезд-мини-госпиталь. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Поезд состоит из нескольких вагонов, в том числе в нем есть отделение интенсивной терапии.

"Такой транспорт позволяет эвакуировать из горячих точек Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения. На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей", – пояснили в сообщении.

"Врачи без границ" ищут специалистов, которые смогут работать в командe эвакуационного поезда.

"Сейчас есть потребность в медсестрах/медбратьях интенсивной терапии, которые легко приспосабливаются к работе в новых условиях и готовы трудиться в разных регионах. Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи в случае травм, в уходе за пациентами после ортопедических операций и/или практические знания в области интенсивной терапии", – добавили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/361110376043185

Контекст:

Почти 2 тыс. медиков-иностранцев подали в Министерство здравоохранения Украины заявки, чтобы помогать украинским коллегам во время войны. Об этом 19 апреля сообщил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Теги: транспорт, Украина, Укрзалізниця, эвакуация, раненые, вагоны, война России против Украины, Врачи без границ, Минздрав, работа, врачи, травмы
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