В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд – Минздрав

Поезд состоит из нескольких вагонов, в том числе в нем есть отделение интенсивной терапии.

"Такой транспорт позволяет эвакуировать из горячих точек Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения. На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей", – пояснили в сообщении.

"Врачи без границ" ищут специалистов, которые смогут работать в командe эвакуационного поезда.

"Сейчас есть потребность в медсестрах/медбратьях интенсивной терапии, которые легко приспосабливаются к работе в новых условиях и готовы трудиться в разных регионах. Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи в случае травм, в уходе за пациентами после ортопедических операций и/или практические знания в области интенсивной терапии", – добавили в министерстве.

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