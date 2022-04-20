Почти 2 тыс. медиков из других стран подали в Минздрав заявки, чтобы помогать Украине во время войны – Радуцкий

Ссылаясь на данные главы Минздрава Виктора Ляшко, он сообщил, что некоторые медработники в первые дни полномасштабного вторжения РФ выехали в западные области Украины или за границу, но большинство бригад травматологов и хирургов продолжают работать и делают это уже почти два месяца "на адреналине".

"Но долго работать в таком режиме невозможно – растет вероятность врачебной ошибки. Чтобы у наших медиков-героев было время на отдых, Минздрав формирует бригады на замену. В том числе и с помощью иностранных специалистов", – написал Радуцкий.

Сейчас в Украине, по его информации, работает 230 медиков-иностранцев, в том числе – 60 медиков из Израиля, которые работают в полевом госпитале во Львове.

"В общей сложности подали заявки в министерство, чтобы приехать работать в Украину, почти 2 тыс. медиков из других стран. Только из Литвы есть еще 300 желающих работать в Украине, также Немецкая медицинская ассоциация информирует о 1,1 тыс. специалистов, которые подали заявки о готовности приехать к нам помогать. Благодарен странам-партнерам за поддержку Украины. Опытные иностранные медицинские специалисты помогут нашим медикам лечить раненых, а также позволят нашим врачам-героям отдохнуть", – добавил он.

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