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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 2 тыс. медиков из других стран подали в Минздрав заявки, чтобы помогать Украине во время войны – Радуцкий

Украинским медикам нужна помощь в условиях войны, отметил Радуцкий
Украинским медикам нужна помощь в условиях войны, отметил Радуцкий
Фото: ЕРА

Почти 2 тыс. медиков-иностранцев подали в Министерство здравоохранения Украины заявки, чтобы помогать украинским коллегам во время войны. Об этом нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил в Facebook 19 апреля.

Ссылаясь на данные главы Минздрава Виктора Ляшко, он сообщил, что некоторые медработники в первые дни полномасштабного вторжения РФ выехали в западные области Украины или за границу, но большинство бригад травматологов и хирургов продолжают работать и делают это уже почти два месяца "на адреналине". 

"Но долго работать в таком режиме невозможно – растет вероятность врачебной ошибки. Чтобы у наших медиков-героев было время на отдых, Минздрав формирует бригады на замену. В том числе и с помощью иностранных специалистов", – написал Радуцкий. 

Сейчас в Украине, по его информации, работает 230 медиков-иностранцев, в том числе – 60 медиков из Израиля, которые работают в полевом госпитале во Львове

"В общей сложности подали заявки в министерство, чтобы приехать работать в Украину, почти 2 тыс. медиков из других стран. Только из Литвы есть еще 300 желающих работать в Украине, также Немецкая медицинская ассоциация информирует о 1,1 тыс. специалистов, которые подали заявки о готовности приехать к нам помогать. Благодарен странам-партнерам за поддержку Украины. Опытные иностранные медицинские специалисты помогут нашим медикам лечить раненых, а также позволят нашим врачам-героям отдохнуть", – добавил он. 

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/549279160054680

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, помощь, Михаил Радуцкий, война России против Украины, медики, Минздрав, врачи, здравоохранение
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