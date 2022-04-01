В команде врачей Путина есть хирург-онколог. Он посещал главу Кремля 35 раз – расследование

В нем отметили, что, кроме вопросов геополитики, лидера Кремля волнует его собственное здоровье.

13 февраля 2019 года Путин в Сочи встречался со считающим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Для демонстрации собственного здоровья два несменяемых лидера отправились кататься на горных лыжах на газпромовском курорте "Лаура". В те же дни в гостинице "Поляна 1389 отель и спа" проживали два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург", – отметили журналисты.

По их словам, состав врачей очень характерный.

"Отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов – самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и 166 дней", – сказано в публикации.

Скриншот: proekt.media

Эта бригада медиков находится рядом с Путиным, когда он живет в своей резиденции в Сочи, и в моменты, когда он долго не появляется на публике.

"В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля – с 8-го по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков, в том числе Щеглов и Селиванов. Оба этих врача очень важны для Путина", – отмечает издание.

"Проект" пишет, что Селиванов специализировался на диагностике и хирургическом лечении рака щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.