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В команде врачей Путина есть хирург-онколог. Он посещал главу Кремля 35 раз – расследование

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Кроме вопросов геополитики, лидера Кремля волнует его собственное здоровье, отметили журналисты
Кроме вопросов геополитики, лидера Кремля волнует его собственное здоровье, отметили журналисты
Фото: kremlin.ru

Российское издание "Проект" 1 апреля опубликовало расследование о том, кто и от чего лечит президента РФ Владимира Путина.

В нем отметили, что, кроме вопросов геополитики, лидера Кремля волнует его собственное здоровье.

13 февраля 2019 года Путин в Сочи встречался со считающим себя президентом Беларуси  Александром Лукашенко.

"Для демонстрации собственного здоровья два несменяемых лидера отправились кататься на горных лыжах на газпромовском курорте "Лаура". В те же дни в гостинице "Поляна 1389 отель и спа" проживали два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург", – отметили журналисты.

По их словам, состав врачей очень характерный.

"Отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов – самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и 166 дней", – сказано в публикации.

Скриншот: dpiy1t0nlwafj.cloudfront.net
Скриншот: proekt.media

Эта бригада медиков находится рядом с Путиным, когда он живет в своей резиденции в Сочи, и в моменты, когда он долго не появляется на публике.

"В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля – с 8-го по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков, в том числе Щеглов и Селиванов. Оба этих врача очень важны для Путина", – отмечает издание.

"Проект" пишет, что Селиванов специализировался на диагностике и хирургическом лечении рака щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, расследование, медики, онкология
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