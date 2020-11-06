"Чушь это полная". В Кремле прокомментировали слухи о болезни Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина "отменное здоровье".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "полной чушью" информацию о том, что президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку в начале 2021 года из-за опасений, что у него болезнь Паркинсона. Об этом 6 ноября сообщает Meduza.

"Ну, вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", – утверждает Песков.

Также он добавил, что Путин не собирается уходить в отставку.

6 ноября британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ.

Кроме этого, издание ссылается на наблюдения кадров с Путиным, которые показывают подергивающиеся пальцы, когда он держал ручку или чашку, в которой, как полагают источники, могло быть обезболивающее, а также как он сжимал подлокотник стула, что может свидетельствовать о болях.

Таблоид отмечает, что слухи о приближении отставки Путина усилились в начале недели, когда в РФ был предложен законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для него.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.