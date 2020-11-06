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Путин в начале 2021 года может уйти в отставку из-за опасений, что у него болезнь Паркинсона – СМИ

По данным источников британского таблоида The Sun, президента РФ Владимира Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую издание называет любовницей президента РФ.

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СМИ заявили о предполагаемой отставке Путина
СМИ заявили о предполагаемой отставке Путина
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку в начале 2021 года из-за опасений, что у него болезнь Паркинсона. Об этом 6 ноября сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ.

Кроме этого, издание ссылается на наблюдения кадров с Путиным, которые показывают подергивающиеся пальцы, когда он держал ручку или чашку, в которой, как полагают источники, могло быть обезболивающее, а также как он сжимал подлокотник стула, что может свидетельствовать о болях.

Таблоид отмечает, что слухи о приближении отставки Путина усилились в начале недели, когда был предложен законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для него.

Издание пишет, что вечером 5 ноября российский профессор Валерий Соловей также предположил, что у Путина могут быть симптомы болезни Паркинсона. По словам профессора, на увольнении Путина настаивала не только Кабаева, но и Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, которых Соловей назвал дочерьми российского президента. Соловей утверждает, что Путин намерен "обнародовать свои планы передачи власти в январе".

Кроме этого, по данным Соловья, Путин вскоре назначит нового премьер-министра, который станет его возможным преемником.

Издание подчеркивает, что Кремль неоднократно опровергал слухи о том, что Путин готовится к уходу.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.

Теги: Россия, Владимир Путин, Валерий Соловей
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