"Из ада в безопасность". Из Луганской области 26 апреля эвакуировали около 100 человек – глава ОВА

"Из ада в безопасность. Из Луганской области эвакуировано 95 человек. Не останавливаемся ни на день. Пока есть возможность вывозить людей – будем это делать. Уже ездим по бомбоубежищам и предлагаем эвакуацию, кое-кого удается уговорить", – написал Гайдай.

По его словам, вместе с полицейскими, военными, спасателями и волонтерами удалось вывезти 17 человек из Рубежного, 48 – из Лисичанска, 20 – из Попасной, 9 – из Горной городской общины и одного жителя Северодонецка.

"Для тех, кого не удалось уговорить [эвакуироваться], привезли гуманитарную помощь. Завтра эвакуация продолжится", – отметил Гайдай.

Гайдай говорил 19 апреля, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)