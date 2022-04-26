"Из ада в безопасность". Из Луганской области 26 апреля эвакуировали около 100 человек – глава ОВА

"Из ада в безопасность. Из Луганской области эвакуировано 95 человек. Не останавливаемся ни на день. Пока есть возможность вывозить людей – будем это делать. Уже ездим по бомбоубежищам и предлагаем эвакуацию, кое-кого удается уговорить", – написал Гайдай.
По его словам, вместе с полицейскими, военными, спасателями и волонтерами удалось вывезти 17 человек из Рубежного, 48 – из Лисичанска, 20 – из Попасной, 9 – из Горной городской общины и одного жителя Северодонецка.
"Для тех, кого не удалось уговорить [эвакуироваться], привезли гуманитарную помощь. Завтра эвакуация продолжится", – отметил Гайдай.
Гайдай говорил 19 апреля, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени, когда вся территория нашего государства будет освобождена".