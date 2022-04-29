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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области коммуникации уничтожены почти полностью, в Лисичанске воды не будет до конца войны – Гайдай

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Глава ОВА рассказал, что без воды остались также Рубежное, Попасная, Северодонецк
Глава ОВА рассказал, что без воды остались также Рубежное, Попасная, Северодонецк
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Луганской области российские окукпанты почти полностью уничтожили коммуникации, в частности, кризисная ситуация с водоснабжением. Об этом 28 апреля сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что в Лисичанске воды не будет до конца войны.

"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске не будет. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – говорится в сообщении.

Глава ОВА также рассказал, что без воды остались Рубежное, Попасная, Северодонецк – по его словам, почти все свободные города области.

"Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – добавил Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/148017874404271

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Северодонецк, водоснабжение, вода, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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