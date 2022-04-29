В Луганской области коммуникации уничтожены почти полностью, в Лисичанске воды не будет до конца войны – Гайдай

Гайдай отметил, что в Лисичанске воды не будет до конца войны.

"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске не будет. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – говорится в сообщении.

Глава ОВА также рассказал, что без воды остались Рубежное, Попасная, Северодонецк – по его словам, почти все свободные города области.

"Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – добавил Гайдай.

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