В Луганской области коммуникации уничтожены почти полностью, в Лисичанске воды не будет до конца войны – Гайдай

Гайдай отметил, что в Лисичанске воды не будет до конца войны.
"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске не будет. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – говорится в сообщении.
Глава ОВА также рассказал, что без воды остались Рубежное, Попасная, Северодонецк – по его словам, почти все свободные города области.
"Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.