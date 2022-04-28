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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске оккупанты уничтожили 13 домов за сутки – Луганская ОВА

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В большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов
В большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Лисичанск Луганской области в течение суток подвергался многочисленным обстрелам российских оккупантов, в результате чего было уничтожено 13 домов. Об этом 28 апреля сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай рассказал, что в большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов.

"Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 км². Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – отметил он.

Оккупанты разрушили несколько объектов в других городах Луганской области, некоторые из них уже невозможно отремонтировать.

"Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи", – сообщил глава ОВА.

По данным Гайдая, за сутки в области был ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационных войск РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Теги: Россия, Украина, пожар, Луганская область, Донбасс, оккупация, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, спасатели, Горное, обстрелы, наступление, война России против Украины, войска, Новодружеск, российские оккупанты
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