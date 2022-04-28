В Лисичанске оккупанты уничтожили 13 домов за сутки – Луганская ОВА

Гайдай рассказал, что в большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов.
"Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 км². Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – отметил он.
Оккупанты разрушили несколько объектов в других городах Луганской области, некоторые из них уже невозможно отремонтировать.
"Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи", – сообщил глава ОВА.
По данным Гайдая, за сутки в области был ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационных войск РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.