В Лисичанске оккупанты уничтожили 13 домов за сутки – Луганская ОВА

В большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Гайдай рассказал, что в большом по площади Лисичанске спасателям приходится все чаще тушить пожары после обстрелов.

"Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 км². Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – отметил он.

Оккупанты разрушили несколько объектов в других городах Луганской области, некоторые из них уже невозможно отремонтировать.

"Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи", – сообщил глава ОВА.

По данным Гайдая, за сутки в области был ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационных войск РФ.

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