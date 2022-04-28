Оккупанты обстреляли действующую больницу в Северодонецке. Есть погибшая и раненые

Больница продолжает работу, в ней остается около 50 пациентов Скриншот: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Он рассказал, что сейчас в области осталось только две работающих больницы – в Северодонецке и Лисичанске. По его словам, россияне открыли огонь по больнице умышленно: они знали, что заведение не пустое – там были пациенты в разных состояниях и врачи.

"Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать, – врачей", – считает Гайдай.

Чиновник опубликовал видео здания после обстрела и отметил, что оно получило существенные разрушения, повреждены сразу несколько этажей. Однако больница продолжит работу, чтобы не оставлять людей без медицинской помощи.

Главный врач больницы Роман Водяник в комментарии hromadske рассказал, что в результате обстрела были ранены двое медработников.

"Больница работает по-прежнему. Пациенты остаются, их около 50. Это в основном соматические пациенты, то есть люди с пневмонией, сердечно-сосудистыми патологиями и другими заболеваниями", – сказал он.

В этот день полицейские областного управления Нацполиции привезли в больницу собранные волонтерами лекарства, их автобус тоже попал под артиллерийский обстрел, сообщила пресс-служба Нацполиции. По информации пресс-службы, были ранены двое пациентов хирургического отделения.

Всего с начала войны повреждены от обстрелов 347 медицинских учреждений, 36 из них уничтожены и не подлежат восстановлению, сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

29 апреля Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит в Уголовный кодекс наказание за преднамеренную атаку по зданию, оборудованию, медицинскому учреждению или транспортному средству, имеющему эмблему или опознавательный знак, установленные гуманитарным правом.

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