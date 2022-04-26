ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жительница Бучи: Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Они сказали: "Мы русские, пришли вас освобождать"

Абрамова: Первое, что россияне сделали, разгромили системы подачи газа, воды, электричества, магазины и больницы
Абрамова: Первое, что россияне сделали, – разгромили системы подачи газа, воды, электричества, магазины и больницы
Фото из семейного архива

В интервью изданию "ГОРДОН" жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала, как российские военные вели себя по отношению к украинцам во время оккупации части Киевской области.

"5 марта к нам пришли. Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Началась пальба по окнам и дверям. Мы быстро перебежали в ту часть дома, где жил отец. Муж ползком пробрался, вышел к ним и сказал: "Мы мирные жители, не стреляйте". Нас заставили следом за ним выйти с поднятыми руками. Сказали: "Мы русские, пришли вас освобождать". В это время повалил дым, в доме разгорался пожар", – рассказала Абрамова.

По ее словам, потушить пожар в доме российские военные не позволили, они расстреляли мужа, а Ирину и ее отца выгнали на улицу.

"Наш дом полностью сгорел. Я как была в халате и шлепанцах, так и осталась. Мы пошли к знакомым. Все это время воды не было. И отец со своим знакомым ходили к ближайшему колодцу. В один день, когда они пошли, по ним без предупреждения открыли огонь. Стреляли по ногам и кричали: "Какого хрена вы здесь ходите?" Поставили на колени, подняли руки, потребовали документы и телефоны. Они сказали: "У нас ничего нет, все забрали". Им запретили к колодцу приближаться. Не давали нам воды. Потом сказали, что по улицам можно ходить только женщинам. Если мужчину увидят на улице, расстреляют. И тогда мы уже стали за водой ходить. На улицах лежало множество убитых людей – мужчин, женщин. Не жалели никого", – подчеркнула Абрамова.

Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось. Полный текст интервью

По ее словам, российские оккупанты делали все, чтобы украинцы не могли нормально жить в своих городах.

"Я много думала о произошедшем. Знаете, они просто уничтожают нас, украинцев, и все. Какая военная инфраструктура? Первое, что россияне сделали, – разгромили системы подачи газа, воды, электричества, магазины и больницы, людей убивали. Просто, чтобы мы здесь не могли жить. Я очень хочу, чтобы этот кошмар поскорее закончился, чтобы людей перестали убивать. Но, к сожалению, все еще продолжается. С соседями, знакомыми, с кем ни говорю, все опасаются, что россияне могут вернуться. Мы больше такого не переживем", – сказала Абрамова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчиваются сбор и эксгумация тел погибших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Киевская область, больница, Буча, граната, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, дом, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
"Какие-то писульки". Тина Кароль отреагировала на запрет ей въезжать в Россию на протяжении 50 лет
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (86863)
2
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41386)
3
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (21637)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (21596)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (18596)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (16966)
7
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (16641)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (16449)
 
 
 
 