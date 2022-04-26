Жительница Бучи: Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Они сказали: "Мы русские, пришли вас освобождать"

"5 марта к нам пришли. Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Началась пальба по окнам и дверям. Мы быстро перебежали в ту часть дома, где жил отец. Муж ползком пробрался, вышел к ним и сказал: "Мы мирные жители, не стреляйте". Нас заставили следом за ним выйти с поднятыми руками. Сказали: "Мы русские, пришли вас освобождать". В это время повалил дым, в доме разгорался пожар", – рассказала Абрамова.

По ее словам, потушить пожар в доме российские военные не позволили, они расстреляли мужа, а Ирину и ее отца выгнали на улицу.

"Наш дом полностью сгорел. Я как была в халате и шлепанцах, так и осталась. Мы пошли к знакомым. Все это время воды не было. И отец со своим знакомым ходили к ближайшему колодцу. В один день, когда они пошли, по ним без предупреждения открыли огонь. Стреляли по ногам и кричали: "Какого хрена вы здесь ходите?" Поставили на колени, подняли руки, потребовали документы и телефоны. Они сказали: "У нас ничего нет, все забрали". Им запретили к колодцу приближаться. Не давали нам воды. Потом сказали, что по улицам можно ходить только женщинам. Если мужчину увидят на улице, расстреляют. И тогда мы уже стали за водой ходить. На улицах лежало множество убитых людей – мужчин, женщин. Не жалели никого", – подчеркнула Абрамова.

Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось. Полный текст интервью

По ее словам, российские оккупанты делали все, чтобы украинцы не могли нормально жить в своих городах.

"Я много думала о произошедшем. Знаете, они просто уничтожают нас, украинцев, и все. Какая военная инфраструктура? Первое, что россияне сделали, – разгромили системы подачи газа, воды, электричества, магазины и больницы, людей убивали. Просто, чтобы мы здесь не могли жить. Я очень хочу, чтобы этот кошмар поскорее закончился, чтобы людей перестали убивать. Но, к сожалению, все еще продолжается. С соседями, знакомыми, с кем ни говорю, все опасаются, что россияне могут вернуться. Мы больше такого не переживем", – сказала Абрамова.

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