Энергетики за сутки вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Электромонтеры ДТЭК вернули свет для 7216 домов на территории Киевской области, освобожденной ВСУ от российских оккупантов. Частично возобновили электроснабжение в Бучанском районе, в городе Ирпень, в Гостомеле, Буче, Немешаево и еще восьми селах Вышгородского и Бучанского районов.

"С тех пор, как украинские военные освободили Киевскую область от российских захватчиков, энергетики вернули свет более чем 99 тысячам семей. Без света остаются 43 тысячи домохозяйств в более чем 90 населенных пунктах. Энергетики планируют вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня", – сообщают в компании ДТЭК.

В Донецкой области специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли возобновить электроснабжение 25 населенных пунктов. Это позволило вернуть свет в дома 13 714 семей в Покровском, Волновахском, Бахмутском и Краматорском районах, сообщили в компании.

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