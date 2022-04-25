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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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В одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты
В одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты
Фото: grids.dtek.com

За прошедшую неделю (с 18-го по 24 апреля) энергетики возобновили электроснабжение 125 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В Киевской области за неделю свет вернули для 34 326 семей в 78 населенных пунктах.

"Всего с 3 апреля удалось вернуть свет более 58% всех оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 83 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в районах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 25 апреля энергетики планируют выполнять работы по ремонту сетей в 12 населенных пунктах Бучанского района и семи пунктах Вышгородского района.

В Донецкой области за прошлую неделю энергетики вернули свет 83 662 семьям в 116 населенных пунктах.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Поэтому в одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, Буча, Вышгород
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