За неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

В одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты Фото: grids.dtek.com

В Киевской области за неделю свет вернули для 34 326 семей в 78 населенных пунктах.

"Всего с 3 апреля удалось вернуть свет более 58% всех оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 83 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в районах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 25 апреля энергетики планируют выполнять работы по ремонту сетей в 12 населенных пунктах Бучанского района и семи пунктах Вышгородского района.

В Донецкой области за прошлую неделю энергетики вернули свет 83 662 семьям в 116 населенных пунктах.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Поэтому в одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", – отметили в компании.

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