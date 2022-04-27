Из Попасной под обстрелами удалось вывезти 58 человек – Луганская ОВА

"Жители Попасной из-за обострения ситуации и непрерывных уличных боев наконец-то охотно согласились уехать. Сегодня забрали 58 человек", – говорится в сообщении.

В других городах, по словам Гайдая, эвакуация продолжается.

Он также сообщил, что в Северодонецке Луганской области люди, не желающие эвакуироваться, получили адресную гуманитарную помощь.

В городе, по данным Гайдая, до сих пор остаются около 20 тыс. человек, в том числе много детей.

Гайдай 19 апреля говорил, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна.

Российским оккупантам не удается захватить Попасную, поскольку ВСУ отражают их многочисленные атаки, сообщал 26 апреля глава Луганской ОВА.

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