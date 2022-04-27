Из Попасной под обстрелами удалось вывезти 58 человек – Луганская ОВА

"Жители Попасной из-за обострения ситуации и непрерывных уличных боев наконец-то охотно согласились уехать. Сегодня забрали 58 человек", – говорится в сообщении.
В других городах, по словам Гайдая, эвакуация продолжается.
Он также сообщил, что в Северодонецке Луганской области люди, не желающие эвакуироваться, получили адресную гуманитарную помощь.
В городе, по данным Гайдая, до сих пор остаются около 20 тыс. человек, в том числе много детей.
Гайдай 19 апреля говорил, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна.
Российским оккупантам не удается захватить Попасную, поскольку ВСУ отражают их многочисленные атаки, сообщал 26 апреля глава Луганской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.