"Пустые комментарии". Байден ответил на слова Лаврова об угрозе ядерной войны

"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности того, что они его применят. Это безответственно", – сказал он в ответ на слова журналиста, который упомянул заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ядерной войне.

Лавров 26 апреля заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об "опасности" третьей мировой войны.

В ядерной войне невозможно победить, подчеркнула тогда спикер Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США призывают смягчить риторику на этом фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)