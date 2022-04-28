ГОРДОН
 
 
МИР

"Пустые комментарии". Байден ответил на слова Лаврова об угрозе ядерной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден: Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия
Байден: Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден считает безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия. Об этом он заявил 28 апреля в Вашингтоне, расшифровку его выступления публикует сайт Белого дома.

"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности того, что они его применят. Это безответственно", – сказал он в ответ на слова журналиста, который упомянул заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ядерной войне. 

Лавров 26 апреля заявил, что считает угрозу ядерной войны "реальной". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об "опасности" третьей мировой войны.

В ядерной войне невозможно победить, подчеркнула тогда спикер Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США призывают смягчить риторику на этом фронте. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия "цена действий Путина будет просто астрономической".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Сергей Лавров, Джо Байден, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (743135)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (266405)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (53184)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (48283)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25721)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (25715)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (22014)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (21235)
 
 
 
 